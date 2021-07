Erneut Beinahe-Crash an Bahnübergang

Bange Momente musste ein Autofahrer am Mittwoch beim Bahnübergang in Werrikon überstehen. Er war in der Ustermer Aussenwacht zwischen die Barrieren geraten, wie ein Leser-Video auf «20 Minuten» zeigt. Gemäss dem Leserreporter sind zwei Züge vorbeigerast, das Auto wurde dabei aber nicht erfasst. Nachdem sich die Schranken wieder öffneten, fuhr der Automobilist ohne fremde Hilfe davon.

In Uster gibt es an den Barrieren immer wieder Zwischenfälle. Zu einem Crash kam es Anfang 2019 beim Übergang gleich neben dem Bahnhof. Damals blieb eine Frau zwischen den Barrieren stecken. Ein Helfer versuchte das Auto aus dem Gefahrenbereich zu fahren und wurde dabei vom Zug erfasst. Der Mann wurde leicht verletzt und zog sich eine posttraumatische Belastungsstörung zu.

Die Polizei rät Personen, die zwischen die Barrieren geraten, mit dem Auto die Schranke zu durchbrechen. Sollte das Fahrzeug nicht bewegt werden können, solle man sich sofort in Sicherheit bringen. Die schnellste Möglichkeit, die verantwortlichen Stellen über eine solche Gefahrensituation zu informieren, ist die Notrufnummer 117.