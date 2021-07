«Der Weg nach oben ist frei»

Die Schweizer Fussballnationalmannschaft steht am Freitagabend zum ersten Mal seit 67 Jahren wieder in einem Viertelfinal eines grossen Turniers. Sie gewann am Montag den Achtelfinal gegen Frankreich in einem dramatischen Spiel.

Bis zur 57. Minute waren die Schweizer noch mit einem Tor in Führung. Nach einem verschossenen Penalty der Schweizer wechselte das Spiel jäh und knapp 20 Minuten später lag Frankreich mit 3:1 in Führung.