Bauern beklagen kaputte Stalldächer

Trotz der heftigen Unwetter der letzten Tage sind die Oberländer Bauern überraschend glimpflich davongekommen. Zumindest wurde die Infrastruktur der Betriebe weitgehend verschont, dies gemäss Infos des Zürcher Bauernverbands. «Es gab nur wenige Meldungen kaputter Eternitdächer in der Region», sagt Ferdi Hodel, Geschäftsführer des in Dübendorf ansässigen Verbands. Vor allem grossflächige Stalldächer seien durch den Hagel in Mitleidenschaft gezogen worden.