Novum beim Circus Knie: Musiker Bastian Baker wird Headliner

Sie nennen sich Schatz, wechseln fliessend zwischen Deutsch und Französisch, legen sich beiläufig den Arm um die Schulter: Géraldine Knie und Bastian Baker demonstrieren Vertrautheit, während sie am Donnerstagmorgen in Rapperswil den Schweizer Medien erzählen, was für die zwei schon lange klar ist: Baker wird der neue Headliner im Circus Knie. Baker hat in den letzten 10 Jahren als Solomusiker Karriere gemacht. Ein Musiker als Headliner ist ein Novum, meist übernehmen Comedians diese Rolle.