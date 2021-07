Je mehr Vergnügen, desto besser

Für Raus-aus-dem-Alltag-Abende: Xenix Kino und Bar Zürich

Wer statt akustischen Attraktionen eher visuellen Verlockungen erliegt, besucht das Xenix auf dem Kanzleiareal. Seit Jahren sind Kino und Bar eine Zürcher Institution und von der Kulturkarte nicht mehr wegzudenken. Besonderen Reiz hat der Ort im Sommer: Während der Schulferien flimmern am Open-Air-Kino von Montag bis Mittwoch sowie am ersten und letzten Freitag ausgesuchte Filme über die Leinwand. Dieses Jahr werden unter anderem «Back to the Future», «Dirty Dancing» und – als Vorpremiere – «Night of the Kings» gezeigt. Am Helvetiaplatz lässt sich das «kulturelle Vergnügen» auch mit Raus-aus-dem-Alltag-Momenten verbinden: Unter langen Lichterketten schmeckt das Feierabendbier besonders gut und der Kiesplatz eignet sich perfekt zum Boule spielen.

Anreise: Mit dem Tram 8 oder dem Bus 32 bis «Zürich, Helvetiaplatz».