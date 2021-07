Eine Openair-Sommerbar bringt Leben in die Bude

«Seit wann haben wir die Bewilligungen? Seit ein paar Wochen stampfen wir hier alles aus dem Boden.» So sagt das die Wetzikerin Michèle Bodmer und lacht. Sie steht vor dem grossen Hauptgebäude der Schönau. Zusammen mit Toby Trafelet, der in Wetzikon aufgewachsen ist und mittlerweile in Zürich wohnt. Das Duo arbeitet an diesem schönen Sommernachmittag vor einigen Tagen am Aufbau einer Pop-up-Bar.