Die Festivalstimmung ist zurück

Das H2U Openair Uster findet vom 20. bis 22. August auf dem Zeughausareal in Uster statt.



Programm:

Freitag, 20. August: Loco Escrito, Joya Marleen

Samstag, 21. August (ausverkauft): Patent Ochsner, Anna Rossinelli, Tim Freitag, Adam’s Wedding

Sonntag, 22. August (Familientag mit Gratis-Eintritt): Dabu Fantastic, Silberbüx, Ginger and the Alchemists



Mehr Infos und Tickets unter: www.h2u-openair.ch