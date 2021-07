Amherd musste bis zuletzt für ihre Amerikaner kämpfen

Denn es ging, anders als in Amherds Schilderung, eben nicht allein um Sicherheitstechnik. Es ging auch um handfeste Politik, und zwar in sehr wesentlichem Ausmass. Das Verhältnis der EU zur Schweiz ist seit dem Scheitern des Rahmenabkommens belastet, und mit einer Kampfjet-Bestellung bei Dassault oder Airbus hätte man in Europa politische Verbündete gewinnen können – das erhofften sich auch Mitglieder des Bundesrats.

So soll Aussenminister Ignazio Cassis (FDP) im Bundesrat mögliche Gegengeschäfte auf das Tapet gebracht haben, die Frankreich offeriert hatte – unter anderem offenbar bei der Besteuerung von französischen Grenzgängern. Was genau Paris angeboten hat, ist bisher nicht bekannt – dass Paris solche politischen Angebote machte, wird durch mehrere Quellen bestätigt. Ermutigt wurden die Franzosen nicht zuletzt durch Signale, die sie aus Bern erhielten: Diverse Bundesämter trugen im Lauf der letzten Monate politische Wünsche zusammen, die dann Frankreich präsentiert wurden.

Gemäss einer gewöhnlich gut informierten Person hat der französische Präsident Emmanuel Macron noch am Vortag des Bundesratsentscheids mit seinem Amtskollegen Guy Parmelin telefoniert, um (noch einmal!) persönlich für die Rafale zu werben.

Harsche Kritik aus Paris

Die Reaktionen aus den Nachbarländern lassen denn auch auf eine gewisse Konsternation schliessen. Man «bedaure» den Entscheid, teilte die deutsche Botschaft in Bern mit. Und man nehme zur Kenntnis, dass «offenbar nur die militärtechnische Bewertung der Angebote berücksichtigt wurde» – ein Fingerzeig, dass man in Deutschland auf eine aussenpolitisch motivierte Typenwahl gehofft hatte.

Aus Frankreich gab es zunächst keine offizielle Reaktion. Eine Journalistin des Westschweizer Fernsehens RTS zitierte jedoch Clément Beaune, den Staatssekretär für europäische Angelegenheiten, mit einem brisanten Statement: Die Schweiz habe sich entschieden, «Europa den Rücken zu kehren».

Fakt ist: Amherd musste Überzeugungsarbeit leisten, um das Bundesratskollegium von ihrer technokratischen Linie zu überzeugen. Denn ausser Cassis werden im Bundeshaus auch einem oder sogar beiden SVP-Bundesräten Sympathien für eine europäische Lösung nachgesagt. Nichts bekannt ist über die Position der beiden SP-Bundesräte – ein Bundesratsberater meint, am liebsten hätten Simonetta Sommaruga und Alain Berset wohl gar nichts mit diesem Entscheid zu tun gehabt.

Doch am Ende hat laut den verfügbaren Informationen kein anderes Bundesratsmitglied einen konkreten Gegenantrag eingereicht: Amherd bekam, was sie wollte.

Dazu trug auch ein Rechtsgutachten bei, welches das Bundesamt für Justiz im Departement von Karin Keller-Sutter (FDP) in letzter Minute anfertigen musste. Das Gutachten, nur zwei Tage vor der Bundesratssitzung erstellt, kommt zum Schluss, dass aussenpolitische Aspekte nur berücksichtigt werden dürfen, wenn zwei Angebote mit Blick auf die Zuschlagskriterien gleichwertig sind.

«Wir freuen uns auf eine umfassende Nachbesprechung, um die Entscheidung besser zu verstehen.» Daniel Moszynski, Boeing-Sprecher

Da die F-35 die anderen Angebote klar überrage, seien aussenpolitische Deals sind nicht zulässig. Zudem liess Amherd bei der Zürcher Anwaltskanzlei Homburger ein weiteres Gutachten anfertigen, das die Bewertung der Angebote, die Zuschlagskriterien und die finanzielle Beurteilung der Offerten als plausibel bezeichnet. Viel juristische Munition, um alle politischen Überlegungen und Bedenken aus dem Weg zu räumen.

Ob sich die unterlegenen Anbieter zu wehren versuchen, ist noch unklar. Airbus-Mediensprecher Florian Taitsch sagt, man werde die «Gründe für den Entscheid intensiv analysieren». Offerte und Gesprächsbereitschaft blieben weiterhin bestehen. Boeing-Sprecher Daniel Moszynski wiederum zeigt sich «enttäuscht» über die Auswahl der Schweiz. «Wir freuen uns auf eine umfassende Nachbesprechung, um die Entscheidung besser zu verstehen.»

Das Volk soll das letzte Wort haben

Juristisch sind die Möglichkeiten der Verlierer vermutlich begrenzt. Das erwähnte Gutachten des Bundesamts für Justiz kommt zum Schluss, dass gegen den Bundesratsentscheid keine Rechtsmittel möglich sind. Infrage komme höchstens eine Aufsichtsbeschwerde an die Bundesversammlung.

Dass das Parlament den Bundesrat stoppen wird, ist wenig wahrscheinlich. Die grösste Fraktion, die SVP, liess noch am Mittwoch in einer Medienmitteilung durchblicken, dass sie die F-35 unterstützen wird. Die Mitte-Fraktion dürfte ohnehin ihrer Bundesrätin Amherd folgen. Geschlossener Widerstand kommt nur von SP und Grünen. Die SP will die «überteuerten Luxuskampfjets» mit einer Volksinitiative bekämpfen – einer Initiative, die sich explizit gegen den Kauf eines Jets aus den USA wendet.

Vermutlich wird die entscheidende Auseinandersetzung also einmal mehr an der Urne ausgetragen. Dann wird sich zeigen, ob Viola Amherds Begeisterung für die Qualitäten die F-35 auch beim Volk verfängt.