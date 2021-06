Jüngster Präsident in der Geschichte der FDP Uster

Joel Colle heisst der neue Präsident der FDP Uster. Wie die Partei in einer Medienmitteilung schreibt, wurde der 27-Jährige kürzlich im Rahmen der digitalen Generalversammlung gewählt.

Colle war bereits zuvor Vorstandsmitglied und geht als jüngster Präsident in die Geschichte der FDP Uster ein. Er ist in Uster geboren und war für rund vier Jahre beruflich im Ausland tätig. Colle arbeitet heute als Strategieberater in einem «weltweit tätigen Schweizer Industrieunternehmen», heisst es weiter. In seiner Freizeit organisiert er Veranstaltungen diverser Art und war fünf Jahre lang Präsident des Jazzclubs Uster.

Colle löst Marianne Siegrist ab, die dem Vorstand erhalten bleibt und neu das Amt der Vizepräsidentin übernimmt. (dam)