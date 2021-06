Eine Openair-Sommerbar bringt Leben in die Bude

Ähnliche Vorstellungen

Schafroths Firma unterstützt die Hiag im Bereich Kommunikation und Mitwirkung. Sie begleitet den Entwicklungsprozess in der Schönau und baut vor Ort ein Netzwerk auf. Diesem ist es zu verdanken, dass Bodmer und Trafelet zusammengefunden haben. Bei Bodmer lief es anders herum. «Andrea hat mit meiner Firma das Gespräch gesucht, weil wir in der Nachbarschaft der Schönau sind – ich habe mich daraufhin bei ihr betreffend einer Zwischennutzung erkundigt», sagt die 29-Jährige.

«Toby und ich merkten, dass wir beide die gleichen Vorstellungen haben. Und so sagten wir uns: Lass uns diesen Sommer hier etwas zusammen machen. Das war recht spontan und jetzt sind wir hier.» Es sei eine Verbindung zwischen der Lokalmatadorin und dem Gastronomen aus Zürich, sagt Trafelet.

Die Bar, die sich an diesem Tag noch im Aufbau befindet, soll das Herzstück werden, sagt der 43-Jährige. Er zeigt in Richtung Weiher. «Weiter unten wird es Liegestühle und Sitzmöglichkeiten rund um die Feuerstelle geben.» Den beiden schwebt ein gemütlicher Ort zum Verweilen vor.

Für Familien mit Kindern genauso wie für jene, die nach der Arbeit für ein Feierabendbier vorbeikommen wollen. «Wir wollen alle ansprechen», sagt Bodmer. Zwei Monate lang, von Juli bis August, jeweils von Donnerstag bis Samstag, wird die Sommerbar ihre Tore öffnen. «Nur bei schönem Wetter», so Bodmer.

Plattform für lokale Kulturschaffende

Ein kleines Kulturprogramm ist ebenfalls am Entstehen. So gibt es an diversen Abenden Livemusik, beispielsweise von der Wetziker Band Zéphyr Combo. «Also eigentlich ist es Strassenmusik», präzisiert Trafelet. «Sehr einfach vom Set-up her. Ohne Bühne, ohne Scheinwerfer. Es wird hier keine DJ-Bobo-Show geben.» Zudem ist an zwei Abenden im August ein Openair-Kino, betrieben vom Wetziker Filmverein Kultino, geplant. «Was gerade läuft und ob das Wetter gut genug ist, um aufzumachen, erfährt man auf unserer Website oder auf unseren Social Media-Kanälen», so Bodmer.

Neben Getränken bietet die Bar auch eine kleine Speisekarte. «Es gibt Salate und Wurst- und Grillwaren. Alles von den Bauern aus der Region. Bio oder sogar Demeter», sagt der Gastronom. Wer sich eine Wurst kauft, kann sich diese gleich selber an der Feuerstelle auf den Grill legen. Unkompliziert soll es zu und her gehen.

Heute Donnerstag geht’s los. «Wir fangen nun einfach an und freuen uns auf das, was passiert. Es ist ein Versuch», sagt Trafelet. Dass er gelingen könnte, davon ist das temporäre Gastro-Duo überzeugt. Bodmer sagt: «Wir glauben an diesen Ort. Das Potenzial ist riesig. Jetzt müssen nur noch die Leute kommen.»

Die Sommerbar in der Schönau ist im Juli und August immer donnerstags bis samstags von 16 bis 22 Uhr geöffnet. Nur bei schönem Wetter. Informationen über das Kulturprogramm findet man auf der Website.