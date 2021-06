Nach dem Gewitter ist vor dem Gewitter

Und während sich das Oberland noch erholt, braut sich bereits das nächste Unwetter zusammen. Das berichtet Meteonews in einer Mitteilung. So zeige sich der Grossteil der Deutschschweiz am Dienstagvormittag noch freundlich, zum Teil sogar recht sonnig.

Ausgehend von einem Tief über Frankreich nähert sich von Westen her aber eine Kaltfront, in ihrem Vorfeld habe sich inzwischen eine neue Gewitterlinie gebildet. Bis Mittag soll sich diese nun stetig weiter ostwärts verlagern und sich dabei intensivieren.

Starkregen und vielleicht Hagelzüge

Die Linienstruktur lasse starke bis stürmische Windböen erwarten, neben Starkregen könnten auch wieder ein paar Hagelzüge eingelagert sein. Diese Gewitterlinie erreiche um die Mittagszeit Bern und Basel, etwas später dann Luzern und Zürich.

Mitte Nachmittag ziehe sie über die Nordostschweiz in Richtung Bodensee. Gleichzeitig begännen sich auch auf der Alpensüdseite zunehmend neue Gewitterherde zu bilden, mit der südwestlichen Höhenströmung verlagern diese sich in die nördlich angrenzenden Regionen wie Graubünden.

Hinter dieser Gewitterfront ziehen am Abend und in der kommenden Nacht mit Unterbrechungen zwar noch gelegentliche Regengüsse oder Gewitter durch, allerdings sickere im Norden auch kühlere Luft ein – Unwetter seien dann keine mehr zu erwarten.