Lenker verstarb an Unfallstelle

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagvormittag in Mönchaltorf der Fahrzeuglenker tödlich verunglückt. Das teilt die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung mit.

Gegen 9.15 Uhr fuhr ein 38-jähriger Mann mit seinem Personenwagen auf der Riedikerstrasse Richtung Mönchaltorf. Aus bislang unbekannten Gründen geriet sein Fahrzeug über den rechten Fahrbahnrand und prallte frontal gegen einen Baum. Der Mann erlag noch auf der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Unfallursache wird untersucht

Aufgrund des Unfalls musste die Riedikerstrasse während rund vier Stunden für den gesamten Verkehr beidseitig gesperrt werden. Die entsprechenden Umleitungen wurden durch die Feuerwehren eingerichtet.

Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft See/Oberland untersucht.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen ein Notarzt sowie ein Rettungswagen der Regio 144, die Feuerwehren von Egg und Mönchaltorf, die Kommunalpolizei Uster sowie der zuständige Staatsanwalt im Einsatz.