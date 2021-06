Wir hören sie jeden Abend als Feierabendmahner, am Sonntag als Zurkirchekommmahner oder verschiedentlich mitten am Tag als Erinnerungsmahner. Sie gehören zur Kultur und wohnen in Kirch- oder anderen Türmen. Sie klingen dumpf, hell, getragen oder nervös. Sehen können wir sie selten, ihre Wahrnehmung geschieht über die Ohren – Glocken. Umso erstaunlicher ist es, sie im Museum hängen zu sehen und aus der Nähe zu hören. So im Erweiterungsbau von David Chipperfield des Zürcher Kunsthauses.