Ustermer Spitzenkoch gewinnt internationalen Kochbuch-Award

Das Ende 2020 erschienene Vatikan Weihnachtskochbuch ist bereits David Geissers zweites Buch, das sich um das Kochen am Sitz des Papstes dreht. Für dieses erhält der ehemalige Gardist und Spitzenkoch am 28. Juni den «Gourmand World Cookbook Award 2021». «Diese Auszeichnung macht mich sehr stolz, weil sie bestätigt, dass ich auch im internationalen Vergleich auf dem richtigen Weg bin», sagt der 30-Jährige in einer Medienmitteilung.