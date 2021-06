ICF verlässt Dachverband Freikirchen.ch

Per Ende Juni will der «International Christian Fellowship» (ICF) mit Sitz in Dübendorf aus dem Dachverband «Freikirchen.ch» austreten, wie letzterer in einer Mitteilung vermeldet. Die Leitung des ICF werde dem Verband ohne Mitgliedschaft «weiter freundschaftlich verbunden» bleiben.

«An der Leiterkonferenz des Dachverbands Freikirchen.ch wurde ausserordentlich bedauert, dass sich das ICF Movement zu diesem Schritt genötigt sieht», lässt sich Peter Schneeberger, Präsident des Dachverbands, in der Mitteilung zitieren. Neben 17 anderen Freikirchenverbänden sei das ICF Movement eine wichtige Stimme in der Landschaft der Freikirchen und hätte aufgrund seiner Grösse eine wichtige Funktion.

Das ICF Movement begründet den Schritt folgendermassen: «Während der Pandemie hat sich vieles in der Gestaltung von Kirche verändert. Um den Ansprüchen unserer Standorte in der Schweiz in einem sich schnell ändernden Umfeld gerecht werden zu können, bündeln wir aktuell alle verfügbaren Kräfte», erklärt Michael Sieber, Sprecher des ICF, in derselben Mitteilung. (gap)

Dachverband Freikirchen.ch



Freikirchen.ch ist ein nationaler Kirchenverband mit 20 freikirchlichen Bewegungen aus der Deutschschweiz. Gemeinsam mit dem Réseau évangélique suisse (RES) vertreten die Freikirchen in der Schweiz rund 1000 Kirchen. Der Dachverband versteht sich neben der Schweizer Bischofskonferenz und der Evangelischen Kirche Schweiz als dritte Kraft der christlichen Kirchen in der Schweiz und als Vertreter für die Anliegen der Freikirchen.