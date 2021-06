Wo Jugendliche zu hunderten Open-Air-Partys feiern

Mit den aktuell hohen Temperaturen steigt das Bedürfnis von Jugendlichen, ausgelassen in Gruppen zu feiern. Weil die Türen der Clubs lange geschlossen waren, trafen sich die Jungen in den letzten Wochen vermehrt unter freiem Himmel. Ein regelrechter Hotspot dafür ist offenbar das südöstliche Ufer des Greifensees zwischen Niederuster und Riedikon. Dies bestätigt Nicolas Eugster von der Jugendarbeit Uster. Erst kürzlich hätten er und seine Kollegen in der Nähe des Kieswerks in Riedikon eine Party mit rund 350 Jugendlichen vorgefunden.