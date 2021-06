Gratis-Döner führt zu Riesen-Schlange

Zur Feier der Eröffnung lockte ein neuer Kebabladen namens «Habibo» an der Joweidstrasse in Rüti am Samstag mit Gratis Döner Kebab. Positive Aufmerksamkeit scheint der neuen Imbissbude, die direkt neben einer Kontaktbar liegt, garantiert.

Am Samstagnachmittag bildete sich eine lange Menschenschlange. Leserreporter Kurt Graf meldete dies und schickte gleich noch ein Foto mit.