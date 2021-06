Wetziker Zentrum wird kurzfristig zur Baustelle

Der Belag der Wetziker Bahnhof- und Usterstrasse sowie der Kirchgasse ist im Bereich der reformierten Kirche in einem solch schlechten Zustand, dass er umgehend repariert werden muss. Das kantonale Tiefbauamt muss deshalb kurzfristig Risse und Ausbrüche im Fahrbahnbelag beheben.

Um die Verkehrsbehinderungen auf diesen stark befahrenen Strassenabschnitten auf ein Minimum zu reduzieren, werden die Bauarbeiten in der Nacht und am Sonntag ausgeführt. Die Bauarbeiten beginnen am Samstagabend, 3. Juli, 19 Uhr und dauern bis Montagmorgen, 5. Juli 2021, 5 Uhr.

Umleitung und Sperrung

Wie das Tiefbauamt mitteilt, ist in dieser Zeit mit Lärmemissionen zu rechnen. Belagsarbeiten erfordern trockene und warme Witterungsverhältnisse. Sollten die Arbeiten wetterbedingt nicht durchgeführt werden können, werden sie auf das nächstmögliche Wochenende verschoben.