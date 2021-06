«​​​​​​​Endlich kann man wieder etwas freier leben»

Wer sich in den letzten Monaten nach durchtanzten Nächten sehnte, hatte diese Woche Grund zur Freude: Am Mittwoch verkündete der Bundesrat, dass Clubs ihre Tore wieder öffnen dürfen – allerdings nur für Nachtschwärmer, die ein Covid-Zertifikat vorweisen können.

Für die Partygänger bedeutet das, dass sie entweder genesen, zweimal geimpft oder frisch getestet sein müssen und das mit einem Zertifikat bestätigen können. Gerade junge Leute dürften aber im Moment noch Mühe damit haben, an ein solches Covid-Zertifikat zu gelangen.

Bislang war es nämlich nur Geimpften möglich, sich eines aufs Smartphone zu laden. In jüngeren Bevölkerungskreisen hat aber erst eine Minderheit schon die zweite Impfdosis erhalten. Und obschon man eigentlich auch ein Zertifikat erhalten sollte, wenn man getestet wurde: Offenbar wissen noch nicht alle Teststellen darüber Bescheid, wie sie Covid-Zertifikate mit QR-Codes aushändigen können. Eine Sprecherin der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich sagt auf Anfrage, dass sie das «in den nächsten Tagen» aber können sollten.

Erfreut und erstaunt

Gemäss Martin Bindschedler, Geschäftsführer und Inhaber der Bahnhof Apotheke Schwerzenbach, weiss in der Branche noch kaum jemand, wie das geht. «Wir gaben schon seit November spezielle Zertifikate für Antigen-Schnelltests aus. Mit ihnen konnten unsere Kunden in ganz Europa herumreisen», sagt er. «Aber weil es sich nicht um das offizielle Covid-Zertifikat handelt, weiss ich nicht, ob man damit auch in einen Club hinein kommt.» Fürs Wochenende sind die Testkapazitäten in seiner Apotheke sowieso fast erschöpft – noch ein bis zwei freie Termine gebe es, so Bindschedler.

Ob die Jungen schon dieses Wochenende wieder tanzen wollen oder nicht, bleibt abzuwarten. Eine kleine Umfrage im Ustermer Stadtzentrum hat gezeigt, dass viele über die Öffnungsschritte erfreut sind – zum Teil aber auch erstaunt. «Es wurde Zeit, dass die Clubs wieder aufgehen», sagt etwa Jovana Zivanovic aus Uster. «Ich selber bin kein Mensch, der oft an Partys geht. Aber für alle anderen, die das schon vor der Pandemie gerne gemacht haben, finde ich das recht gut.»

Stau vor den Clubs?

«Ich finde es eine coole Sache, dass es eine Öffnung gibt. Dass die Leute wieder etwas Hoffnung haben», sagt Ivo Metro aus Oftringen. Auch Leonardo Suter aus Regensdorf ist froh darüber, «dass man endlich wieder etwas freier leben kann». Dass man sich hingegen testen lassen oder geimpft sein muss, um in einen Club zu kommen, findet er mühsam. Genau so denkt Siro Cescutti aus Wallisellen: «Bestimmt gibt es deshalb Staus vor den Clubs», sagt er. Ob er selber bald wieder dort feiert, weiss er noch nicht. «Vielleicht später – aber noch nicht sofort.»

Célia Günther aus Zürich würde für ein Konzert gerne wieder einmal in einen Club gehen. Trotzdem kommen die Öffnungsschritte für sie etwas gar schnell. «Das überrascht mich ziemlich. Als Lehrperson finde ich es speziell, dass wir schon ab nächster Woche vielleicht keine Maske mehr tragen müssen. Da fragt man sich schon, wie es dann im September aussieht», sagt sie. «Aber für den Moment ist es okay, weil man geimpft sein und alle Regeln beachten muss.»