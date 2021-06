Ein Hippie-Traum aus Holz und Glas

Das verwinkelte Haus, das am Ende des Lettenquartiers in Wernetshausen steht, verschwindet fast hinter dem hohen Gras und den Bäumen, die es umgeben. In Bodennähe ist die Holzfassade verwittert: Die vertikal verschraubten Latten haben sich dort schwarz verfärbt. Irgendwie bescheiden und zurückhaltend wirkt darum das Gebäude, das an eine alte Sägerei erinnert, an eine Hütte im Wald oder an ein verwunschenes Baumhaus.

Andererseits sticht es mit der Fensterfront, die sich auf der südlichen Gebäudeseite um mehrere Hausecken bis zum Giebel hinauf zieht, eben auch sofort den Leuten ins Auge, die hier vorbeispazieren. Die wie zufällig übereinander platzierten Fenster und die ineinander verschachtelten Baukörper verleihen dem Haus ein modernes, beinahe futuristisches Aussehen.

Gebaut wurde dieser unkonventionelle Hippie-Traum aus Holz und Glas aber schon 1984, und zwar von Gerhard Fritschi und seiner damaligen Frau Johanna. Die beiden wohnten mit drei Kindern in einem Haus auf der anderen Seite des Dorfes, wo Johanna aufgewachsen war, und wollten sich ein paar Schritte weiter etwas Eigenes erschaffen: Ein ökologisches Haus im Grünen, das etwa so aussehen sollte wie dasjenige, das sie in einer Architekturzeitschrift gesehen hatten.

«Wir wollten ein Haus auf die grüne Wiese bauen, das aus natürlichen Materialien besteht und keinen Keller hat», sagt der 77-Jährige. Er unterrichtete früher als Englisch-Lehrer an der Kantonsschule Zürich-Oerlikon und sass vor 30 Jahren für die Sozialdemokraten im Hinwiler Gemeinderat. «Man sollte es theoretisch wieder wegtragen können wie ein Zelt.»

Früher grasten auf den Wiesen rund ums Haus die eigenen Schafe. Heute tun sie das nicht mehr, doch stehen die heutigen Bewohner noch immer hinter den damaligen Werten. Seit letztem Jahr gehört das Haus David Fritschi, dem jüngsten von vier Kindern, und seiner Lebenspartnerin Nadine Walsch, die mit ihren ein- und dreijährigen Buben Tim Robin und Finn Ryan darin wohnen.

Irgendwann Ziegen oder Hühner zu halten, kann sich das Paar durchaus vorstellen. Aber nicht für den Moment: Beide arbeiten zu 80 Prozent als Produktmanager auf einer Bank. Und der Garten, in dem Äpfel, Kirschen, Zwetschgen, Birnen und Trauben wachsen, gibt schon jetzt genug zu tun. «Aber es ist paradiesisch hier. Es ist wie im Schlaraffenland», sagt David Fritschi.

Während sein Vater schon 1996 nach Küsnacht gezogen war, wo er mit seiner zweiten Frau lebt, kam Walsch vor fünf Jahren, nach Johannas Tod, von Zürich nach Wernetshausen. Eine Zeit lang bildete das Paar mit Johannas zweitem Lebenspartner eine Wohngemeinschaft. «David lebte zwischendurch kurz in den USA. Aber er ist der einzige, der hier geboren wurde und eigentlich immer hier blieb», sagt Walsch. «Das Haus hat eine gewisse Wärme. Meine Eltern hingen sehr daran, und ich bin ebenfalls sehr gerne hier», sagt David Fritschi.

Vor dem Haus führt eine Brücke über einen Teich, um den die beiden mit ungleichen Hölzern einen lustigen Zaun gebaut haben. Dahinter bietet eine riesige Veranda, wie man sie von amerikanischen Häusern kennt, sogar im Regen Platz zum Spielen. Dass es rund ums Haus Möglichkeiten zum Verweilen gibt, schätzt Walsch besonders. «Man kann den ganzen Tag mit der Sonne mitwandern. Jeder kann sich seinen Lieblingsplatz suchen.»

Auf der gegenüberliegenden Hausseite fällt das Tageslicht durchs Fenstergewimmel in den zweistöckigen Wintergarten, der nach Süden ausgerichtet ist und wie ein Wärmespeicher funktioniert. Im Erdboden, der nur hier und da mit Brettern und Holzschnitzeln bedeckt ist, wächst ein Feigenbaum durch ein Loch im Boden in den oberen Stock hinauf. Dort verwandelt er den Raum mit seiner ausladenden Krone in einen Urwald.

«Im Sommer ist es hier so heiss wie in einem Treibhaus. Aber im Frühling und im Herbst ist es angenehm», sagt die 44-Jährige. «Als ich vor ein paar Jahren nochmals die Schulbank drückte, lernte ich hier bis spät in die Nacht.» Die Feigen isst sie am liebsten direkt ab Baum. Oder dann gibt sie sie – mit Ziegenkäse überbacken – in den Salat.

Auch drinnen sorgt nicht nur das viele Holz, sondern auch die unkomplizierte, schlichte Einrichtung für viel Gemütlichkeit. «Wenn man nach der Arbeit nach Hause kommt, fühlt sich das hier an wie eine heile Welt», sagt sie. Neben der einfachen Küche sticht ein grosser, weiss gemauerter Ofen ins Auge, «ein Kachelofen ohne Kacheln eigentlich», mit dem sich das ganze Haus heizen lässt. Auf dem kleinen Schwedenofen mit zwei Herdplatten gleich daneben könnten die Bewohner auch kochen. «Die Idee war, dass man so auch unabhängig von der Elektrizität oder vom Heizöl leben könnte.»

An einem Balken baumeln farbige Kerzen, die David Fritschi und seine Geschwister gezogen haben, als sie noch Kinder waren. Auf einem Bauernschrank in der Ecke steht eine alte Waage, neben dem Esstisch ein antiker Hochstuhl für Kinder. «Der stand glaub schon immer hier», sagt Walsch und lacht. «Viele Sachen sind halt noch von den Grosseltern.» Ein paar Kommoden hat sie ausserdem von einer verstorbenen Tante geerbt, die ihr viel bedeutete.

An der Wand ist ein altes Telefon mit Wählscheibe befestigt, daneben kleben Fotos in Schwarz-Weiss. Und obwohl den Ohrensessel in der Stube heute wegen des altmodischen Musters keiner mehr kaufen würde, hängt Walsch an ihm. «Er ist sehr bequem.» Sie mag den unkomplizierten Charme der kunterbunt zusammengewürfelten Möbel. Das Haus bei ihrem Einzug neu einzurichten, wäre ihr nie in den Sinn gekommen.

Ein luftig-leichtes Wohngefühl erzeugt im oberen Stock die grosszügige Diele. Dank den kleinen Fenstern am hohen, verwinkelten Dachgiebel gelangt viel Licht in den atriumartigen Vorraum, in dem eine langblättrige Oleanderfeige wächst. In allen Himmelsrichtungen sind darum herum die kleinen Zimmer aller Bewohner angeordnet. In einer offenen Nische haben die Bewohner mit einem antiken Holztisch, zwei Hockern und einem Sitzsack eine kleine Leseecke eingerichtet.

Walsch würde den verspielten und verträumten Look und die heimelige Atmosphäre in ihren vier Wänden gegen nichts tauschen wollen. «In einem modernen Haus würde ich mich nicht gleich wohl fühlen. Hier wohnen zu dürfen, ist ein Privileg.»