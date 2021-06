Zürcher Flughafenbahnhof wegen Unwetter unpassierbar

Ein Flugzeug startet von der Piste 14/32 am Flughafen Zuerich am Donnerstag, 3. Juni 2021. Die Flughafen Zuerich AG will die Pisten 28 und 32 verlaengern und muss dafuer ein Plangenehmigungsgesuch beim Bund einreichen. (KEYSTONE/Alexandra Wey)

Während der Flugverkehr am Flughafen Zürich normal läuft, ist der Bahnverkehr derzeit lahmgelegt.

Foto: Keystone