Mit monumentalen «Schnurmalereien» gegen das Patriarchat

Sie hängen von der Decke oder liegen ausgebreitet am Boden. Die grossflächigen Kunstwerke von Margrit Schlumpf-Portmann sind mehrere Meter lang und hoch. «Schnurmalereien» nannte die 2017 in Bauma verstorbene Künstlerin diese Arbeiten, die derzeit in einem Raum in der Wetziker Schönau ausgestellt, aber noch nicht öffentlich zugänglich, sind. Sie sind in vielerlei Hinsicht aussergewöhnlich.

So aussergewöhnlich wie es auch das Leben von Margrit Schlumpf-Portmann war. Ihre Tochter Sara Mürner beschreibt sie an diesem Morgen einmal als «kompromisslos durch alle Ebenen». «Ja, das trifft es gut», sagt sie und lacht. Was sie damit meint: Ihre Mutter ist immer ihren eigenen Weg gegangen. Mürner erzählt vom Werdegang ihrer Mutter, der damals alles andere als gewöhnlich war. Geboren 1931 in Wald, verbrachte Schlumpf-Portmann ihre Schulzeit in Brissago, wohin die Eltern zogen, um als Selbstversorger zu leben. Und wo sie später, während des Zweiten Weltkrieges, ein Flüchtlingslager leiteten.

Als Au-Pair auf Europatournee

Nach der Schulzeit habe ihre Mutter als Au-Pair gearbeitet, in der Westschweiz, Grossbritannien und den Niederlanden. «Aus dieser Zeit kommt auch ihr Talent für Sprachen. Meine Mutter sprach fünf Sprachen fliessend», sagt Mürner. Mit 20 Jahren begann sie in Zürich eine Ausbildung zur Damenschneiderin, später bildete sie sich als Modezeichnerin weiter. «Täglich lief sie eine Stunde zur Arbeit. Um das Geld fürs Tram zu sparen.»

Am Abend zeichnete sie in einem Atelier, das sie gratis nutzen konnte, weil sie es für die Besitzerin bis spät in die Nacht hinein putzte. Ihre Zeichnungen hängte sie ins Schaufenster. Teo Otto, Bühnenbildner am Zürcher Schauspielhaus, fielen diese auf. Er verpflichtete Schlumpf-Portmann als Kostümbildnerin. Es folgen Stationen am Opernhaus und eine Weiterbildung in Paris. Später arbeitete Schlumpf-Portmann auch beim Film. «Und dann, in Paris, geschah ich», sagt Mürner schmunzelnd. Sie kam 1963 zur Welt, ab 1965 lebte die Familie in Aathal.

Erst bei David Streiff, dem späteren Direktor des Bundesamtes für Kultur, später im so genannten Herrenweidli, umgeben von viel Natur. «David Streiff unterstützt übrigens unser Nachlass-Projekt mit seiner Kresau4-Stiftung», sagt Mürner. Während dieser Zeit habe sich die Mutter bereits entschieden, fortan als Künstlerin zu leben. «Sie kam an einen Punkt, an dem sie zu sich sagte: Als Künstlerin kann ich machen, was ich will.» Und was sie macht ist einzigartig. Nicht nur was die Technik ihrer Schnurmalereien angeht.

Grossflächige Werke

Dazu braucht Schlumpf-Portmann Hanfschnüre, die sie auf Stoffunterlagen dicht aneinanderklebt. «Ich benutze es wie eine Palette, die Schnüre sind Pigment, ich nenne es Schnurmalerei», so schrieb die Künstlerin einst. Die grossflächigen Werke verschmelzen Zeichnung, Malerei und Textilkunst zu einem grossen Ganzen. Und sie sind sehr aufwendig. Nur ein oder maximal zwei dieser Bilder entstehen pro Jahr. Die Tochter sagt: «Wer bringt schon so eine Geduld auf? Sie hat alle Schnüre selbst gefärbt.» Und habe sehr in ihrer eigenen Welt gelebt. «Und das war nicht immer einfach», betont sie.

«Margrit Schlumpf-Portmanns hat eine ganz eigenständige künstlerische Handschrift», sagt die Kunsthistorikerin Bettina Staub, die sich zusammen mit Mürner um den Nachlass kümmert. «Sie bearbeitete Themen, die auch heute noch aktuell sind, wie beispielsweise den Feminismus. Schlumpf-Portmann hat stets ihre Rolle und Position als Künstlerin, Mutter und Frau in einer patriarchalischen Gesellschaft untersucht und hinterfragt», sagt Staub.

So etwa im 1979 entstandenen Werk «Mein Weltbild». Eine Schnurmalerei von monumentalem Ausmass, rund 2,5 auf 3,5 Meter gross. Darauf sieht man einen fetten, kahlköpfigen Tyrann, neben sich als reine Statussymbole zwei nackte, kopflose Frauen. Er erhebt sich mächtig über eine Gruppe von älteren Menschen, einer nicht mehr ganz jungen nackten Frau und zwei Kindern sowie einigen Nutztieren.

Die Künstlerin selbst schreibt über dieses Bild: «Meine Situation: allein, mit Kind, nicht mehr jung, nicht mehr gefragt, identifizierte ich mich mit den alten Menschen, den Tieren, welche - für uns nur Nutzniessung oder Nahrungsmittel - in schlechten Lebensbedingungen gehalten werden.» Schlumpf-Portmanns Schnurmalereien sind voller Details, fast verliert sich der Betrachter in ihnen. Je näher man an sie herantritt, desto klarer sieht man die unzähligen gefärbten Schnüre und wird sich bewusst, was für eine aufwendige Arbeit dahintersteckt.

Auflehnung gegen das Patriarchat

Ihre Auflehnung gegen das Patriarchat zieht sich durch Schlumpf-Portmanns Werk. Hinzu komme aber auch ihr soziales und umweltpolitisches Engagement, zeitgleich mit der Anti-AKW-Bewegung in den 1980er Jahren, sagt Staub. Sie verweist auf die Arbeit «Nach uns die Zukunft», die eine Katze zeigt, die es sich auf einem Ofen in Form eines Reaktor-Kühlturms bequem macht. Der drohenden Gefahr, die im Innern des AKW’s lauert, ist sie sich nicht bewusst. «Diese Aktualität macht ihr Werk interessant. Auch heute noch.»

Staub beschreibt Schlumpf-Portmanns Kunst als eigenständig und unbequem. Dass sie sich in heutige Fragestellungen einbinden lasse, habe mit der künstlerischen Qualität zu tun. Eine Qualität, die zu Lebzeiten der Künstlerin kaum beachtet wurde. «Das kam auch daher, dass sie selten in der Region ausgestellt hat», sagt die Kunsthistorikerin.

Obwohl sie auch international Werke in Ausstellungen gezeigt habe, etwa in Berlin, Barcelona, Florenz oder Seattle, habe sie nicht die Anerkennung erhalten, die sie eigentlich verdient hätte. Staub spricht auch den Eigensinn der Künstlerin an, der ihr im Umgang mit Galeristinnen und Galeristen immer wieder im Weg gestanden ist. «Das tut der Stärke ihres Werkes aber keinen Abbruch.»

Zum Nachlass gehören auch Skizzen und Entwürfe von ihrer Zeit als Kostümbildnerin, die in einem Lagerraum im obersten Stockwerk des Gebäudes aufbewahrt werden. Auch jede Menge 3D-Babyfiguren aus Gips, die zum Portfolio des späteren Schaffens der Künstlerin gehören, finden sich dort oben, wie ein kurzer Rundgang zeigt.

Interesse von Museen

Die «Schnurmalereien» seien absolut einzigartig. Neben dem Inhaltlichen sei der technische Aspekt ihrer Kunst eine weitere grosse Qualität, die sehr beeindruckend sei. Staub und Mürner konnten nun einige von Schlumpf-Portmanns Werken, vor allem die Schnurmalereien, als Schenkungen in Museen zu platzieren. Künftig werden also Schlumpf-Portmanns Werke im Kunstmuseum Thurgau, im Museum für Gestaltung in Zürich und dem Musée Visionnaire, ebenfalls in Zürich, ein neues Zuhause finden. In einem Museum haben die Kunstwerke die Möglichkeit längerfristig erhalten zu bleiben. «Und man arbeitet mit ihnen, stellt die Werke in einen Kontext und macht sie zum Beispiel in Ausstellungen zugänglich», wie die Kunsthistorikerin erklärt.

So kommt die eigenständige Künstlerin Margrit Schlumpf-Portmann vielleicht doch noch zur späten Anerkennung ihres Werkes. Damit es mehr Menschen so ergeht, wie Staub beim ersten Kontakt mit der ihr damals unbekannten Künstlerin. «Schlumpf-Portmann war für mich eine Entdeckung.»