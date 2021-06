Dann findet das Rock the Ring 2022 statt

Nachdem das Hinwiler Festival Rock the Ring wegen Corona gleich zweimal in Folge abgesagt wurde, steht nun das Datum für die Ausgabe 2022 fest: Vom 16. Juni bis am 18. Juni 2022 verwandelt sich der Autobahnkreisel Betzholz in ein Festivalgelände. Das schreiben die Veranstalter auf Facebook.

Die ersten Acts sollen bereits vor den diesjährigen Sommerferien bekannt gegeben werden. Wer sowieso sicher ist, das Festival besuchen zu wollen, kann sich auch schon jetzt Tickets besorgen - der Verkauf hat bereits gestartet.