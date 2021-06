Uster lost Teilnehmer fürs Bürgerpanel aus

Von den 2000 zufälligen Ustermern – ab 16 Jahren und auch ohne roter Pass – hatten sich 129 Personen (6,5 Prozent) bereit erklärt, am Panel teilzunehmen.

Aus diesen war mittels Software die richtige Zusammensetzung prozentual zur Bevölkerung ausgelost worden. Die Kriterien waren: Geschlecht, Alter, Bildungsstand, politische Einstellung sowie das Abstimmungsverhalten.

Ein Beispiel: das Alter der 16 bis 19-Jährigen entspricht einem Bevölkerungsanteil von 16 Prozent. Also wurden 2 bis 4 Personen aus dieser Altersklasse ausgelost. Bei den 40 bis 64 Jährigen hingegen waren es 7 bis 8 Personen.

Da der Frauenanteil in Uster knapp über 50 Prozent liegt, mussten mindestens 10 Frauen ausgelost werden.

Namen bleiben geheim

Insgesamt hatte die Software zweimal 20 Personen ausgespuckt, die je in eine orangefarbene und eine blaue Excel-Tabelle eingetragen worden waren.

Gemeinderatspräsidentin Anita Borer durfte nun die Glücksfee spielen und eine Kugel in entsprechender Farbe aus einem schwarzen Beutel fischen. Sie zog die orangefarbene, was bedeutete, dass diese Gruppe das erste Bürgerpanel in Uster bildet. Die blaue Gruppe dient derweil als Ersatz.

Die 129 Teilnehmer werden per Brief über das Resultat informiert. Die Namen bleiben aus Datenschutzgründen geheim. (Autorinnen: Mirjam Müller/Tanja Hudec)