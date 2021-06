Trottinett-Rowdys, Zeughaus und zum Ende ein Totalausfall

Eigentlich war alles bereit für den Video-Stream für neuste Ausgabe von «Stadtrat im Dialog». Die siebenköpfige Regierung war am Dienstagabend im Ustermer Gemeinderatsaal versammelt und hatte die Antworten zu den Fragen zur Hand, die sie im Vorfeld von der Bevölkerung erhalten hatte. Doch die Technik sollte an diesem Abend nicht so recht mitspielen, was einige Zuschauer zu genervten Kommentaren hinreissen liess.