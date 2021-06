Flamenco-Klänge für Wetziker Fünftklässler

Kaum erklingen die ersten Töne der vier Gitarren wird es still im Saal. 19 Fünftklässlerinnen und Fünftklässler sitzen in zwei Reihen im Singsaal der Primaschule Feld. Vor ihnen spielen in schicken, dunklen Anzügen David Sautter, Michael Winkler, Julio Azcano und Marcel Ege.