Das ist der wahre Grund für die späte Badi-Eröffnung in Gossau

Falls die Gossauer derzeit nach einer Abkühlung suchen, treffen sie bei der lokalen Badi auf verschlossene Türen. Das Freibad startet erst vor den Sommerferien, also Mitte Juli, in die Saison. Weshalb das so ist, wollte kürzlich ein Gossauer wissen. Auf seine Anfrage an der Gemeindeversammlung begründete der Gemeinderat die späte Eröffnung mit einer Beschwerde, durch die sich die Sanierung verzögert habe.