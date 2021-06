Zeller wollen nicht «die Katze im Sack» kaufen

Vom Andrang her hätte man nicht darauf schliessen können, dass ein Geschäft der Zeller Gemeindeversammlung umstritten ist. 38 Stimmberechtigte hatten sich am Montagabend im Engelburg-Saal in Rikon eingefunden.

Doch trotz mässigem Aufmarsch sorgte die traktandierte Einführung einer Mehrwertabgabe für Zündstoff: 20 Stimmbürger befürworteten einen Antrag von Marcel Niederer (FDP), das Geschäft zurückzuweisen und damit abzuwarten, bis mehr zur Revision der Bau- und Zonenordnung bekannt ist.