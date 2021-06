Vandalen zerstören Rätselweg in Dürnten

Anfang Mai war er endlich fertig eingerichtet, der Rätselweg, den sich ein paar Mitglieder der reformierten Kirchgemeinde in Dürnten ausgedacht und lange vorbereitet hatten. Die moderne Schnitzeljagd beginnt in Oberdürnten und führt auf kleinen Fusswegen über das Chatzentobel und den Chilchberg bis ins Dorfzentrum.

Um zum jeweils nächsten Posten zu gelangen, müssen die Teilnehmer an acht Stationen nach versteckten Hinweisen suchen und Rätsel lösen, die mit der 500-jährigen Geschichte der Kirche zu tun haben. Mit dem Rätselweg und vielen anderen Anlässen will die Kirchgemeinde den runden Geburtstag in diesem Jahr ausgiebig feiern.

Zweieinhalb Kilometer lang ist die Strecke, die zum Teil auf dem alten Kirchweg verläuft – auf jenem Weg, der von der Höhenstrasse unter dem Bachtel direkt zur Kirche Dürnten führt. Und den die Leute schon im Mittelalter unter die Füsse nahmen, um beizeiten im Gottesdienst zu sein. Bis zu eineinhalb Stunden dauert die Schnitzeljagd zusammen mit Kindern.

«Schon in der ersten Woche waren zwei Hinweise im Chatzentobel spurlos verschwunden.» Edzard Albers, Pfarrer

Eine unterhaltsame Sache ist das für die Dorfbewohner – mindestens hundert von ihnen haben das Rätsel in den letzten Wochen schon erfolgreich gelöst. Doch bei der Kirchgemeinde ist die Freude getrübt: Alle paar Tage reissen Unbekannte die Hinweisschilder ab, die an Bäumen oder Holzbrettern befestigt sind, oder zerstören sie sogar. «Schon in der ersten Woche waren zwei Hinweise im Chatzentobel spurlos verschwunden», sagt der reformierte Pfarrer Edzard Albers.

Mit Schere zerschnitten

In den darauffolgenden Wochen wiederholte sich das Ganze mit zunehmender Häufigkeit: Immer wieder fehlten die Rätselkarten mit dem Kirchenlogo, und immer wieder mussten Helfer den ganzen Weg ablaufen und die Posten flicken. Manchmal fanden sie die laminierten Schilder im Gebüsch, manchmal im Bach, manchmal gar nicht mehr. Einmal stiess Katechetin Marianne Domenig mit ihren Schülerinnen und Schülern im 2.-Klass-Unti auf abgerissene Schilder. Als Mitte Juni eine Rätselkarte völlig zerschnitten am Boden lag, platzte Albers der Kragen.