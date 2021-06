Kein Platz in der Ustermer Dorfbadi

Trotz der Warterei wollte Stoeri nicht umkehren. «Immer wieder entschieden sich Leute, woanders hinzugehen. So wurde die Schlange kürzer und ich sah, dass es Hoffnung gibt, reinzukommen.» Die Solidarität unter den Wartenden habe sie beeindruckt. «Leute halfen einander, es entstanden Gespräche. Das fand ich positiv.»

Während dem Anstehen wurden die Abstandsregeln nicht eingehalten, Maske trug kaum jemand. In der Badi selbst sah es nicht viel anders aus. Berger sagt dazu: «Es ist uns bekannt, dass das Problem bei grossem Gästeaufkommen an Spitzentagen besteht. Das Badpersonal macht die anstehenden Personen punktuell auf die Einhaltung der Regeln aufmerksam.»

10 Quadratmeter pro Person

Gemäss den Empfehlungen des schweizerischen Verbandes für Hallen- und Freibäder VHF, die sich auf die Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit BAG stützen, sind in einem Freibad aufgrund von Corona momentan zehn Quadratmeter pro Person vorgesehen. Im Falle der kleinen Dorfbadi Uster heisst das, dass sich 300 Leute zeitgleich im Bad aufhalten dürfen.

Dass der Riegel momentan oft geschoben werden muss, ist angesichts der üblichen Besucherzahlen kein Wunder. Gemäss Stadt Uster kann es im Dorfbad Uster im Hochsommer an Spitzentagen 800 bis 1000 Gäste geben.

Dass es so viele Leute in das Dorfbad zieht, dürfte aber auch dem Umstand geschuldet sein, dass sich die Seebadi momentan im Umbau befindet und erst Anfang oder Mitte Juli öffnet. Der See ist zwar zugänglich, die Bassins aber sind noch nicht fertiggestellt.

Einerseits dauerte das Baubewilligungsverfahren länger als vorgesehen, andererseits ist auch die Pandemiesituation für die Verzögerung des Umbaus verantwortlich – die Baubranche litt unter Lieferengpässen.

Hinterwiese für die Öffentlichkeit zugänglich

«Das Dorfbad hat den Vorteil, dass Sonnenbaden und Spielen in unmittelbarer Umgebung jederzeit auf der ‹Hinterwiese› möglich sind», sagt Beat Berger. Die «Hinterwiese» ist in dieser Saison aber nicht Bestandteil der Dorfbadi – dafür für die Öffentlichkeit frei zugänglich. Eine Bademöglichkeit gibt es dort jedoch nicht.

Als Rebecca Stoeri nach knapp zwei Stunden endlich eingelassen wurde, folgte auf die Freude die Ernüchterung. Sie werde die Dorfbadi zukünftig an Mittwochnachmittagen meiden. «Auch mit 300 Leuten geht es mir dort zu wild zu und her», sagt sie. «Teenager springen ins Wasser, stossen sich gegenseitig rein und nehmen wenig Rücksicht. So macht baden wenig Spass.»

Für alle anderen heisst es in diesem Sommer: «De Schnäller isch de Gschwinder.»