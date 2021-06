Der Nachwuchs übernimmt das Zepter

An der Generalversammlung der Jungliberalen Illnau-Effretikon vom 16. Juni 2021 haben sich einige alte Hasen aus dem Vorstand verabschiedet. Claudio Jegen tritt nach sechs Jahren als Präsident zurück, während Lukas Morf vorübergehend das Amt des Präsidiums übernimmt.

In den nicht ganz einfachen Jahren habe Jegen die Jungliberalen stets zusammengehalten und könne die Partei nun mit gutem Gefühl an die jüngere Generation übergeben, schreibt die JLIE in einer Mitteilung.

Wettstein und Mandl im Vorstand

Auch Michèle Vögeli tritt nach 13 Jahren aus dem Vorstand zurück. Während dieser Zeit hatte sie verschiedene Vorstandsämter inne, war Mitglied des Gemeinderats (2012 bis 2016) und der Geschäftsprüfungskommission und hat die Partei in den vergangenen Jahren entscheidend mitgeprägt. Auch Anna Merz tritt nach über vier Jahren zurück.

Neu dürfen die Jungliberalen Kayla Wettstein und Felix Mandl im Vorstand begrüssen und freuen sich über frischen Wind und neuen Tatendrang, wie die Partei weiter schreibt.