Zürich kommen die Parteien abhanden

Dieser Trend hält schon länger an, das fällt auch Politikwissenschaftler Oliver Dlabac vom Zentrum für Demokratie in Aarau, auf. «In den Nullerjahren setzte in Zürich eine deutliche Zunahme ein. 2009 waren bereits rund zwei Personen pro Exekutive keiner Partei zugehörig.» Wie es dereinst aussehen könnte, zeigt ein Blick über die Kantonsgrenze: Im Kanton Aargau ist bereits mehr als die Hälfte (55%) aller Gemeinde- und Stadträte parteilos.

Doch warum sind so viele Gemeinderäte in keiner Partei? Gemeinde sei halt Sachpolitik, das Parteibüchlein sekundär, heisst es gemeinhin. Also alles kein Problem? «Parteien haben eine wichtige politische Rolle», sagt Dlabac. Zum einen haben sie eine Rekrutierungsfunktion, vermitteln neue, potenzielle Kandidaten, zum anderen bringen sie sich politisch ein, unterstützen Gemeinderäte. «Gemeinderäte mit Parteibuch bleiben auch länger im Amt als Parteilose. Es wäre demokratiepolitisch wünschenswert, dass das Know-how länger in der Gemeinde bleibt.»