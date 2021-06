So tobt der Gewittersturm im Oberland

Zwar begann der Sommerstart freundlich, doch stieg in der zweiten Tageshälfte die Schauer- und Gewitterneigung. Auch recht heftige Gewitter seien möglich, wie Meteonews mitteilte. Allerdings sei das Unwetterpotenzial gegenüber gestern Sonntag etwas geringer.

Die Wetterlage ändere sich auch in den kommenden Tagen kaum. Bis Freitag bringe eine Strömung schwülwarme Luft in die Schweiz. In der Folge müsse bei veränderlichem Wetter jeweils vor allem am Nachmittag mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Dazu sind die Temperaturen im Norden mit etwa 21 bis 24 Grad gegenüber heute leicht tiefer.