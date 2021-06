Schlange an der Töss sorgt für Aufregung

Mit drei Fotos einer Schlange hat ein Nutzer in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Kollbrunn wenn …» alle Aufmersamkeit auf sich gezogen. «Achtung!!», schrieb er im Post zu den Bildern. Die Schlange habe er in Kollbrunn beim Baden an der Töss entdeckt. Sie sei wohl etwa 85 Zentimeter bis 1 Meter lang. «Ob sie giftig ist oder nicht, ist mir unbekannt.»