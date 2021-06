Oberländer Kids sahnen an Olympiade ab

Die World Robot Olympiad ist ein internationaler Wettbewerb für Kinder und Jugendliche, der das Interesse für Robotik fördern will. 2021 wird die Olympiade in Deutschland stattfinden. Am vergangenen Samstag haben sich drei Gewinnerteams aus der Schweiz dafür qualifiziert. Mit von der Partie sind auch einige Oberländerinnen und Oberländer.

Seit Januar 2021 haben insgesamt 33 Schweizer Teams an ihren Robotern gearbeitet und diese nun am vergangenen Samstag am Schweizer Finale der World Robot Olympiad vorgeführt.

Unter den Gewinnterteams sind auch einige Oberländer Kandidatinnen und Kandidaten vertreten:

Den 1. Platz in der Kategorie der 8 bis 12-Jährigen haben sich Elias Looser und Elias Zimmerli aus Madetswil geholt.

Den 1. Platz unter den 16 bis 19-Jährigen hat sich unter anderem Aaron Griesser aus Wolfshausen gesichert.

Der 3. Platz in der Kategorie 8 bis 12-Jährige geht an Lino Sutter, Tim Schaufelberger und Angelos Daroukakis aus Hinwil.

Der 3. Platz bei den 16 bis 19-Jährigen schnappten sich Rafael Brönniman aus Wernetshausen ZH und Lukas Székely aus Wetzikon.

Der Finaltag bestand aus zwei Teilen: Am Morgen gab es drei Läufe auf einem Spielfeld, bei denen der Roboter bestimmte Aufgaben ausführen musste. Diese waren in Geschichten rund ums Thema «PowerBots – The Future of Energy» eingebettet. So mussten die Maschinen Glühbirnen durch LED-Lampen ersetzen oder Häuser mit erneuerbaren Energiequellen ausstatten. Am Nachmittag folgte eine Challenge mit unbekannten Aufgaben, der Roboter musste neu programmiert und umgebaut werden.