Mit dem Zug ins Märliland

Für die Kleinen hat sich die Kulturkommission Bauma in Zusammenarbeit mit dem Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland (DVZO) etwas ganz Spezielles einfallen lassen. In einem historischen und liebevoll eingerichteten Salon-Wagen durften es sich rund 30 Kinder im Alter von 4-10 Jahren in den vielen ausgelegten Kissen gemütlich machen.