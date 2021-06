Maurmerin überrascht an Informatikolympiade

Die vierköpfige Schweizer Delegation holte sich an der ersten Europäischen Informatikolympiade für Mädchen gleich drei Medaillen. Unter den Medaillenträgerinnen befindet sich auch eine Maurmerin. Der 16-jährige Vivienne Burckhardt seien während den beiden fünfstündigen Wettkämpfen einige schwierige Aufgaben geglückt und konnte so eine der Bronzemedaillen für sich gewinnen, sagt Stefanie Zbinden, Hauptgründerin der «European Girls‘ Olympiad in Informatics».