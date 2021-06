Jesus als Tomatenpflücker und politischer Aktivist der Sans-Papiers

Es ist kein Sandalenfilm, obwohl er von Jesus handelt. Das Ustermer Kino Qtopia zeigte am Sonntag und Montag «das neue Evangelium» vom polarisierenden Schweizer Regisseur Milo Rau. Rau gibt die Rolle des Jesus einem Aktivisten und Migranten, der als Erntehelfer auf dem Tomatenfeld in Süditalien arbeitete. Im Film verschmelzen die Jesusgeschichte und der Kampf der Sans-Papiers um ein Leben in Würde.