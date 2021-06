Sintflut erreicht Teile der Region doch noch

Am späteren Sonntagabend zieht eine weiter Gewitterlinie aus dem Raum Bern in Richtung Region. Es lohnt sich daher in jedem Fall, stets einen Blick in Richtung Himmel zu richten.

Warn-Level 3

Dass es am Sonntag verschiedenorts in der Schweiz zu Unwettern gekommen ist, erstaunt nicht. Der Europäischen Wetterdienstes European Storm Forecast (Estofex) hatte am Sonntagmorgen eine Warnung herausgegeben, die er für die Schweiz so gut wie nie macht: So hat er für grosse Teile der Schweiz – darunter auch das Oberland – sowie für Baden-Württemberg und Bayern den Warnlevel 3 herausgegeben.

Auf der renommierten Website www.meteoradar.ch, zu der auch ein Sturmforum gehört, in dem sich Meteologen und Wetterfreaks austauschen, ist ebenfalls von einer in dieser Ausprägung seltenen Schwergewitterlage die Rede. Hier wurde sogar darauf hingewiesen, dass in dieser Wetterlage selbst Tornados denkbar sind – in der Schweiz ein nicht oft auftretendes Phänomen.