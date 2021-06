Extreme Gewitterlage - sogar Tornados möglich

Diese Warnung des Europäischen Wetterdienstes European Storm Forecast (Estofex) kommt für die Schweiz so gut wie nie vor: Für heute Sonntag hat die Organisation für grosse Teile der Schweiz – darunter auch das Oberland – sowie für Baden-Württemberg und Bayern ihren Warnlevel 3 herausgegeben.

Auf der renommierten Website www.meteoradar.ch, zu der auch das sogenannte Sturmforum gehört, in dem sich Meteologen und Wetterfreaks austauschen, ist ebenfalls von einer in dieser Ausprägung seltenen Schwergewitterlage die Rede. Hier wird sogar darauf hingewiesen, dass heute selbst Tornados denkbar sind – in der Schweiz ein nicht oft auftretendes Phänomen.

Meteoschweiz geht davon aus, dass im Laufe des späteren Nachmittags und Abends mindestens zwei Störungslinien aus Südwesten für heftige Gewitter sorgen können; mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Wo es genau nass wird und wie stark die Gewitter werden, sei aber nicht klar, schreibt Meteoschweiz.

Ausgerechnet zum Fussballspiel

Der Wetterdienst Meteonews sieht es ähnlich. Wie dieser in einer Mitteilung schreibt, müsse heute Abend zum für das Weiterkommen ins Achtelfinal entscheidenden EM-Fussballspiel der Schweizer Nationalmannschaft gegen die Türkei um 18 Uhr in der Schweiz bei schwülwarmem Wetter gebietsweise mit kräftigen Gewittern gerechnet werden. Die Zugbahn der Gewitter vorherzusagen ist aber schwierig.

In den Alpentälern komme tagsüber Föhn auf, der die Gewitter am Abend im Osten zurückhalten oder unter Umständen sogar verhindern könnte, schreibt Meteonews. «Es gibt aber auch Wettermodelle, die weiter im Osten Gewitter machen. Dabei ist auch Potenzial für heftige Gewitter mit Sturmböen und lokal Hagel vorhanden.»

Um 15 Uhr hat eine erste wuchtige Gewitterzelle - möglicherweise eine Superzelle - Bern erreicht. Wie weit sie Richtung Osten vorankommt, wird sich zeigen. Weitere Gewitter sind in den Walliser Alpen und in den Urner Alpen angekommen.

Für Spannung ist somit nicht nur beim Fussball, sondern auch beim Wetter gesorgt.