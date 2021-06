Es ist wieder EM, wenn...

... Sie vor lauter Fahnen nicht mehr aus dem Auto schauen können.

An der EM wird Flagge gezeigt wie sonst nur am 1. August. Ob auf der Motorhaube, an den Rückspiegeln, auf der Heckscheibe oder ganz klassisch eingeklemmt in die Fenster: Manch ein Auto mutiert während des Fussballfestes zum Patriotismus-Vehikel. Wie frei der Blick auf die Strasse dabei bleibt, ist meist nur zweitrangig.