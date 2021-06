Wurst, Applaus und verschiedene Blicke auf die Corona-Krise

Dass die Gemeindeversammlung in Wila speziell war, erkannte man bereits an der Lokalität. Sie wurde nicht wie üblich im Saal des Primarschulhauses durchgeführt, sondern in der Manzenhub auf dem Bauernhof und Restaurant Heubode.

Auch das Programm war ein wenig anders als sonst: Neben den drei Jahresrechnungen waren ausserdem Interviews mit Betroffenen der Corona-Pandemie geplant. Gekommen sind rund 50 Stimmberechtigte. Sie nahmen in der Scheune neben dem Restaurant Platz.