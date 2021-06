Er sagt:

«Ich gehöre wohl zur Generation Easyjet. Ich fliege gern im Winter für wenige Tage nach Barcelona. Trotzdem ist mir der Klimaschutz wichtig. Wir müssen etwas gegen den Klimawandel tun. Die Lösung kann allerdings nicht Verzicht und höhere Abgaben sein. Darum war ich gegen das CO₂-Gesetz. Ich sehe die Lösung vielmehr in der technologischen Entwicklung – vor allem im Wasserstoff. Mit diesem Fortschritt sollte es möglich sein, bis 2050 netto null zu erreichen.»

Sobald es ums Portemonnaie geht, wird es schwierig

Klimaschutz ist der jungen Generation wichtig. Keiner der Jungen, mit denen diese Zeitung gesprochen hat, zweifelt den menschengemachten Klimawandel an. Auch für den Klimastreik fallen lobende Worte. Fabbro sagt: «Es braucht diese Bewegung. Sie sorgt dafür, dass das Thema auf der politischen Agenda bleibt.»

Die Abstimmung zeigt: Die Jungen unterstützen zwar die Sache, wollen aber im konkreten Fall doch nicht verzichten. Politologin Cloé Jans vom Meinungsforschungsinstitut GFS überrascht das nicht. «Wir haben schon in früheren Umfragen festgestellt: Die Sorge ums Klima bei den Jungen ist gross, vermutlich noch grösser als in der Gesamtbevölkerung.»

Jans hat im November 15- bis 25-jährige Schülerinnen und Schüler befragt. 53 Prozent von ihnen sympathisieren mit dem Klimastreik. Die Bereitschaft aber, für den Klimaschutz auf etwas zu verzichten oder mehr zu zahlen, sei dagegen kleiner. «Sobald es ums eigene Portemonnaie geht, wird es schwierig.»

Kaum einer lehnte das Gesetz ab, weil es zu schwach war

Auf die Umfrage von Jans berief sich der Klimastreik, als er am Sonntagabend trotz dem Nein zum CO₂-Gesetz verkündete: «Mehr als die Hälfte aller jungen Menschen unterstützt den Klimastreik.» Jans spricht von einem schwierigen Moment für die Bewegung. Ihre politische Bedeutung werde plötzlich angezweifelt. «Das Nein ist klar ein Sieg für die SVP, für jene also, die bei den Massnahmen gegen den Klimawandel bremsen», sagt sie. In der Nachwahlbefragung hatte eine Minderheit von lediglich zwei Prozent angegeben, dass sie Nein gestimmt hätten, weil sie ein schärferes CO₂-Gesetz wollten.

Zur Mehrheit gehört der 19-jährige Student Rocco Sager, der sich politisch zwar Mitte-links zugehörig fühlt, aber trotzdem Nein gestimmt hat. Er sagt:

«Autofahren ist meine grösste Leidenschaft. Erst vor kurzem habe ich mein erstes Auto gekauft. Steuern, Abgaben und Versicherungen sind jetzt schon teuer. Und nun wollten sie noch mehr fürs Benzin verlangen. Das war für mich der wichtigste Grund für das Nein. Aber auch der Einsatz gegen den Klimawandel ist mir wichtig. Ich kaufe regional und saisonal ein und nutze den öffentlichen Verkehr, wenn ich in die Stadt muss. Ich sehe aber nicht ein, wieso ich als Autofahrer bestraft werden soll, damit die Schweiz ihr Klimaziel erreicht. Dagegen würde ich einem neuen CO₂-Gesetz zustimmen, dass klimafreundliches Handeln attraktiver macht. Man muss nicht Schädliches teurer, sondern Nützliches billiger machen.»

Zustimmung erodierte im Abstimmungskampf

Die Nein-Kampagne der SVP und der Öl-Lobby hat stark auf Warnungen vor höheren Preisen für Mobilität gesetzt. Das habe verfangen, sagt Rolf Wüstenhagen, Professor für Wirtschaft und Ökologie an der Universität St. Gallen. Er fragt seit einem Jahrzehnt die Stimmung in der Bevölkerung zu Energie- und Klimathemen ab. Noch im letzten Jahr sagten 78 Prozent der unter 30-Jährigen, dass sie dem Emissionsziel netto null bis 2050 zustimmen. Das CO₂-Gesetz hätte eine wichtige Etappe auf dem Weg dahin sein sollen.