Fussball, Gastro, Clubs: Wo Sie den Impfpass brauchen

Seit Montag stellt der Kanton Zürich elektronische Covid-Zertifikate für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete aus. Clubbetreiber, Fussballclubs, Veranstalter und Gastronomen beschäftigt derzeit die Frage, wie sie mit dem Zertifikat umgehen werden.

In einem Ampelsystem hat der Bundesrat festgelegt, wo Betreiber den Ausweis freiwillig einsetzen können (oranger Bereich) und wo sie ihn für eine Öffnung zwingend einsetzen müssen (roter Bereich). Am Mittwoch entscheidet der Bundesrat definitiv über die neuen Regeln, die am 28. Juni in Kraft treten sollen.