«Für die grosse Leinwand braucht es starke Bilder»

Es duftet nach Essen, mystische Musik erklingt über dem Gelände und die Dämmerung steht kurz bevor. Im Winterquartier des Circolino Pipistrello im Schöntal in Rikon ist am Donnerstagabend einiges los. Denn hinter den bunten Zirkuswagen ragt die Leinwand für das Freiluft-Kino in die Höhe.