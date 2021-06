«So eine Anlage zu übernehmen, war schon immer mein Traum»

Stahlblauer Himmel, Sonnenschein und sommerliche Temperaturen – das perfekte Badewetter ist in der Schweiz angekommen. Während in anderen Freibädern bereits geplantscht wird, ist in Schlatt das Becken noch leer. Grund dafür sind die Sanierungsarbeiten, die kurz vor dem Abschluss sind. Den Kredit in der Höhe von 301'000 Franken hatten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger vergangenen Dezember an der Gemeindeversammlung gutgeheissen.