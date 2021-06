Samsung Hall erneut zur besten Eventhalle gekürt

Der Swiss Location Award für die beste Eventhalle geht auch in diesem Jahr an die Samsung Hall in Dübendorf. Knapp 28'000 Besucher, Veranstalter und Locationsfans sowie eine Fachjury haben die Konzerthalle mit dem Prädikat «Herausragend» ausgezeichnet.

Wie eventlokal.ch schreibt, hat die Jury im Mai über 900 Locations aus allen Landesteilen genauer unter die Lupe genommen. Awards wurden für elf verschiedene Kategorien vergeben.

14 Lokale im Oberland unter den Top-Locations

Doch nicht nur die Samsung Hall beschert dem Oberland eine Auszeichnung. Ganze 14 Lokale aus der Region befinden sich unter den Top-Locations der Schweiz. Hier die regionalen Preisträger: