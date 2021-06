Mega-Projekt für Rütner Zentrumsentwicklung

Wer sich mit Rütis Industriegeschichte befasst, kommt nicht um sie herum: Die Joweid. Einst Zentrum der blühenden Textilindustrie reicht die Geschichte des Areals zurück bis ins Jahr 1847. Heute stehen die Maschinen längst still, die letzte Webmaschine wurde 2009 nach Wetzikon transportiert. Nun schlägt die Eigentümerin des Areals die Joweid Rüti Immobilien AG ein neues Kapitel in der Geschichte der Joweid auf. In Zusammenarbeit mit den Gemeinden Dürnten und Rüti soll der Joweid ein modernes Gewand verpasst werden.