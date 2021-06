Ein Stadtflitzer für die ländliche Gegend

Vom fast schon urbanen Stadtleben in Uster über die ländliche Idylle in Bauma bis hin zum beinahe alpinen Flair auf dem Bachtel: Die einzigartige Landschaft im Zürcher Oberland hat viel zu bieten. Ist dieser vielfältige Lebensraum besonders für Naturliebhaber und Wanderlustige attraktiv, kann er für die Automobilistinnen und Automobilisten nicht selten eine Herausforderung sein. Steile und kurvige Bergstrassen, enge Passagen in Ortszentren und viele Lichtsignale oder Kreisel stellen unterschiedliche Ansprüche an das Fahrzeug.

Heutzutage sind aber nicht nur die spezifische Nutzung und die strassentechnischen Anforderungen an das Fahrzeug entscheidende Faktoren bei einem Autokauf. Bei der Wahl des Modells spielt auch die Umweltfreundlichkeit eine immer grössere Rolle. Doch mit welchem Auto kommt man problemlos durchs Oberland und schont dabei auch noch die Natur?

Sportliches Design

Für Roger Menzi, Geschäftsführer und Inhaber der Auto Menzi AG in Rüti, ist klar: Wer einen Kleinwagen sucht, der optimal ins Zürcher Oberland passt, ist mit dem neuen Toyota Yaris Hybrid überaus gut bedient. Ob das auch wirklich zutrifft, soll eine Testfahrt mit dem Modell 1,5 l Comfort von Rüti über den Bachtel nach Uster und wieder zurück zeigen.

Beim neuen Toyota Yaris stimmt bereits der erste Eindruck. Kam die letzte Generation noch relativ klobig und uninspiriert daher, erscheint das neue Modell in einem sportlichen und geschmeidigen Design. Dadurch wirkt der Wagen fürs Auge leichter und attraktiver. Auch die Innenausstattung hat einen ansprechenden Look. In schlichtem und elegantem Schwarz gehalten, kommt sie ein wenig kühl daher, da überwiegend Kunststoff verbaut ist. Für Fahrer und Beifahrer besitzt der Yaris genügend Platz und bietet bequeme Beinfreiheit, und auch die Passagiere auf der Rückbank dürften längere Fahrten ohne Beinkrämpfe geniessen können.

Auf Sicherheit bedacht

Die Cockpitgestaltung ist ebenso schlicht wie funktionell ausgerichtet. Durch grosse Displays hat man die verschiedenen Anzeigen jederzeit im Blick und kann sich voll auf die Strasse konzentrieren. Zudem lassen sich über die Lenkradtasten eine Vielzahl an Anwendungen bedienen, ohne die Hände vom Steuer nehmen zu müssen. Auf die Musikinhalte, das Navigationssystem oder andere Apps kann man bequem über den übersichtlichen Multiinformations-Bildschirm zugreifen, der ein Touch-Display besitzt.