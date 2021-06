Das sagen Oberländer Klimaaktivisten zum Scheitern des CO2-Gesetzes

Dass das CO2-Gesetz am Sonntag abgelehnt wurde, mag angesichts der Prognosen nicht sonderlich erstaunt haben. Wer massgeblich dazu beigetragen hat, lässt allerdings aufhorchen: Am deutlichsten Nein zur Vorlage sagten die 18- bis 34-Jährigen. Was ist nur mit der Klimajugend los? Drei Aktivisten aus dem Oberland nehmen Stellung.